Omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano al via il processo per Daniele Rezza | il 20enne rischia l’ergastolo

processo per l'Omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso la notte tra il 10 e 11 ottobre 2024, a Rozzano mentre di notte tornava a casa dal lavoro. Il 31enne è stato ammazzato con una coltellata dal 20enne Daniele Rezza, che voleva portargli via un paio di cuffiette dal valore di pochi euro. Rezza, accusato di Omicidio volontario pluriaggravato anche dai futili motivi e rapina e rischia, viste le imputazioni, rischia una condanna all’ergastolo. Il viaggio in treno e l’arresto Dopo l’Omicidio il giovane era tornato a casa e aveva confessato il delitto ai genitori, i quali all’inizio non gli avrebbero creduto. Ma poi sarà il padre (oltre a gettare in un cassonetto le cuffiette rubate a Mastrapasqua) ad accompagnarlo alla stazione di Pieve EManuele, nel Milanese, dove il giovane prenderà un treno fino a Pavia, per poi raggiungere in autobus Alessandria, in Piemonte. Ilgiorno.it - Omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, al via il processo per Daniele Rezza: il 20enne rischia l’ergastolo Leggi su Ilgiorno.it Milano, 14 aprile 2025 – Si apre oggi, in Tribunale a Milano, ilper l'di, ucciso la notte tra il 10 e 11 ottobre 2024, amentre di notte tornava a casa dal lavoro. Il 31enne è stato ammazzato con una coltellata dal, che voleva portargli via un paio di cuffiette dal valore di pochi euro., accusato divolontario pluriaggravato anche dai futili motivi e rapina e, viste le imputazioni,una condanna al. Il viaggio in treno e l’arresto Dopo l’il giovane era tornato a casa e aveva confessato il delitto ai genitori, i quali all’inizio non gli avrebbero creduto. Ma poi sarà il padre (oltre a gettare in un cassonetto le cuffiette rubate a) ad accompagnarlo alla stazione di Pieve Ee, nel Milanese, dove il giovane prenderà un treno fino a Pavia, per poi raggiungere in autobus Alessandria, in Piemonte.

Secondo quanto emerso, il padre del ragazzo avrebbe avuto un ruolo successivo nell’occultamento della refurtiva. Successivamente, il giovane è stato accompagnato alla stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, da cui ha raggiunto Pavia in treno e successivamente Alessandria in autobus, dove si è infine costituito.

