Verso le elezioni l' assessore regionale Vincenzo Colla a Bertinoro per incontrare le aziende

Bertinoro e dal candidato sindaco Filippo Scogli. Mercoledì alle 18.30 al Centro Sportivo. Leggi su Forlitoday.it Dopo la cena di autofinanziamento di sabato scorso, che ha visto un centro sportivo gremito con la presenza dell’europarlamentare Stefano Bonaccini, proseguono le iniziative promosse dalla lista Insieme pere dal candidato sindaco Filippo Scogli. Mercoledì alle 18.30 al Centro Sportivo.

Segnala forlitoday.it: Verso le elezioni, l'assessore regionale Vincenzo Colla a Bertinoro per incontrare le aziende - Mercoledì alle 18.30 al Centro Sportivo di Panighina in via Campolongo 80 sarà ospite il vice-presidente della Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo economico e green economy Vincenzo Colla ...

