Lorenzo Musetti entra in top10 senza giocare? I 3 che possono superarlo

Lorenzo Musetti inizia la propria settimana da n.11 del mondo, dopo la splendida avventura vissuta a Montecarlo. Per la prima volta in carriera, il toscano si è spinto fino alla finale di un Masters1000, dovendosi arrendere allo spagnolo Carlos Alcaraz, condizionato non poco da un problema alla coscia destra poco prima della partita. E così, sono appena 15 i punti che separano Lorenzo dal n.10 della classifica mondiale, Casper Ruud.Musetti non giocherà a Barcellona, proprio per tirare il fiato e recuperare dopo quanto è accaduto nel Principato. Si spera che l'infortunio non sia nulla di serio, in modo da alimentare le proprie ambizioni da Madrid, pensando poi a Roma e soprattutto al Roland Garros.Obiettivo top-10 che potrebbe concretizzarsi già a questa settimana, ma ci sono delle condizioni particolari, visto che il carrarese non è l'unico che potrebbe centrare quest'obiettivo.

Cosa vogliamo di più da Lorenzo Musetti?

Jannik Sinner è entrato nella stratosfera dopo aver lasciato il padre putativo Riccardo Piatti per Simone Vagnozzi, noto nel mondo del tennis italiano per i successi con Travaglia e Cecchinato ma non certo universalmente reputato un top come Cahill stesso.

ATP Barcellona 2025 - ufficiale il forfait di Lorenzo Musetti : cambia il tabellone

Al suo posto entrerà un lucky loser, il secondo miglior piazzato tra coloro che perderanno quest’oggi il turno decisivo delle qualificazioni, dato che si era già ritirato, a tabellone compilato, il ceco Tomas Machac.

Nonostante la sconfitta - Lorenzo Musetti è già nella top ten dei nostri cuori

Da questa finale emergono poche novità, ma la conferma di quelle che ormai sono delle certezze. Dall’altra Lorenzo Musetti, talento cristallino, da anni sulla soglia della consacrazione, capace di raggiungere apici di eleganza che portano con sé tutto il peso decadente delle promesse.

