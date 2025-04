LIVE Nuoto Assoluti 2025 in DIRETTA | Curtis convince anche sui 50 dorso! Attesa per Martinenghi

DIRETTA LIVE10.24: Viola Scotto di Carlo resiste alla rimonta della giovanissima Caterina Santambrogio e vince la penultima batteria con 59?39 contro il 59?45 di Santambrogio10.22: Giulia Caprai conb 59?49 vince la terza batteria precedendo Gastaldi con 59?6110.20: Andrea Ambra Pescio con 1’01?64 si impone nella seconda batteria dei 100 farfalla10.18: Sabrina Maria Ferrara si aggiudica la prima batteria dei 100 farfalla con il tempo di 1’02?2810.16: Questi i qualificati alla finale dei 50 farfalla: Gargani, Sansone, Burdisso, Momoni, Todesco, Stefanì, Meniconi, Busa10.15: Luca Todesco con 23?95 vince l’ultima batteria, si salva Michele Busa con 24?11, terzo e ultimo qualificato in finale ma poco convincente10.14: Lorenzo Gargani con 23?76 vince la quarta batteria precedendo Sansone di un centesimo e prendendo la testa della graduatoria10. Oasport.it - LIVE Nuoto, Assoluti 2025 in DIRETTA: Curtis convince anche sui 50 dorso! Attesa per Martinenghi Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.24: Viola Scotto di Carlo resiste alla rimonta della giovanissima Caterina Santambrogio e vince la penultima batteria con 59?39 contro il 59?45 di Santambrogio10.22: Giulia Caprai conb 59?49 vince la terza batteria precedendo Gastaldi con 59?6110.20: Andrea Ambra Pescio con 1’01?64 si impone nella seconda batteria dei 100 farfalla10.18: Sabrina Maria Ferrara si aggiudica la prima batteria dei 100 farfalla con il tempo di 1’02?2810.16: Questi i qualificati alla finale dei 50 farfalla: Gargani, Sansone, Burdisso, Momoni, Todesco, Stefanì, Meniconi, Busa10.15: Luca Todesco con 23?95 vince l’ultima batteria, si salva Michele Busa con 24?11, terzo e ultimo qualificato in finale ma poconte10.14: Lorenzo Gargani con 23?76 vince la quarta batteria precedendo Sansone di un centesimo e prendendo la testa della graduatoria10.

