Yemen, gli Houthi "Sei morti dopo gli ultimi raid Usa"

ROMA (ITALPRESS) – Presunti attacchi aerei statunitensi nei pressi della capitaleita Sana’a, controllata dai ribelli, hanno ucciso almeno sei persone e ne hanno ferite 30 durante la notte, affermano gli. I filmati trasmessi dal canale satellitare di informazione al-Masirah deglimostrano i vigili del fuoco che spruzzano acqua su un violento incendio, descritto come innescato daiaerei.Le macerie ricoprivano una strada mentre i soccorritori trasportavano una persona lontano dal luogo dell’incendio, che i ribelli sostengono essere una fabbrica di ceramiche nel quartiere di Bani Matar a Sana’a, la capitale. Il Comando Centrale dell’esercito statunitense, che sovrintende alle operazioni militari americane, non ha riconosciuto gli attacchi.Questo segue una prassi comune per il comando, che ora ha l’autorizzazione della Casa Bianca a condurre attacchi a piacimento nella campagna iniziata il 15 marzo.