Milan, quanti problemi sui calci di punizione. Zero gol diretti da… | VIDEO.

Milan c'è un dato che farà salire la nostalgia ai tifosi: ultime due stagioni, i gol su punizione diretta in Serie A sono stati. Zero. Nel complicato periodo del Milan c'è un dato in particolare che farà salire la nostalgia ai tifosi rossoneri: nelle ultime due stagioni, i gol su punizione diretta in Serie A sono stati. Zero. Il VIDEO analisi di Gazzetta.it.

