Si sente male mentre si reca a prendere il treno; un uomo si accascia a terra e purtroppo muore La tragedia davanti a decine di pendolari Inutile l’intervento del 118 di Frosinone

Frosinone. Un uomo residente a Ceccano, che si stava recando al lavoro, è stato colto da un malore improvviso e ha perso la vita sul posto.L’episodio si è verificato intorno alle 7 del mattino, in un’area già affollata da pendolari diretti verso Roma. I sanitari del 118, giunti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di cause naturali. La Polizia è intervenuta per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti necessari. Una mattinata iniziata con la routine dei viaggi ha lasciato spazio al dolore e allo sgomento.#Frosinone #Ceccano #Malore #pendolari #Cronaca #StazioneFerroviaria #tragediaL'articolo Si sente male mentre si reca a prendere il treno; un uomo si accascia a terra e, purtroppo, muore. Dayitalianews.com - Si sente male mentre si reca a prendere il treno; un uomo si accascia a terra e, purtroppo, muore. La tragedia davanti a decine di pendolari. Inutile l’intervento del 118 di Frosinone Leggi su Dayitalianews.com Dramma all’alba nei pressi della stazione ferroviaria di. Unresidente a Ceccano, che si stavando al lavoro, è stato colto da un malore improvviso e ha perso la vita sul posto.L’episodio si è verificato intorno alle 7 del mattino, in un’area già affollata dadiretti verso Roma. I sanitari del 118, giunti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di cause naturali. La Polizia è intervenuta per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti necessari. Una mattinata iniziata con la routine dei viaggi ha lasciato spazio al dolore e allo sgomento.##Ceccano #Malore ##Cronaca #StazioneFerroviaria #L'articolo Sisiil; unsie,

Potrebbe interessarti anche:

Frosinone - furto di gasolio sull'A1 : uomo arrestato - l'incredibile sistema con cui trasferiva il carburante

Un uomo è stato arrestato a Frosinone per furto di gasolio sull'autostrada A1. Colto in flagrante, è stato fermato dopo un inseguimento.

Frosinone - al Vittoria in scena Sergio Assisi con "Mi dimetto da uomo"

. Quattro i prossimi appuntamenti in programma, fino ad aprile. . Prosegue la nuova stagione di prosa autunnale al Teatro Vittoria, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura (Simona Geralico) e centro storico (Rossella Testa) in collaborazione con Good Mood.

Frosinone - al Vittoria in scena Sergio Assisi con "Mi dimetto da uomo"

. . Prosegue la nuova stagione di prosa autunnale al Teatro Vittoria, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura (Simona Geralico) e centro storico (Rossella Testa) in collaborazione con Good Mood.

Ne parlano su altre fonti Quando la gita finisce male. Malore in piscina allo Stradivari 13enne portato via in elisoccorso. Simone, da otto mesi in ospedale dopo le cure dei denti in Albania. Il fratello: «Amava la vita, infranti i nostri sogni». Si sente male e si accascia sul volante: muore accanto alla moglie mentre corre all'ospedale. Infortunio in itinere, come e quando è tutelato. Non trova nel loculo la sorella morta, si sente male al cimitero.

Lo riporta informazione.it: Si sente male e muore mentre scarica la biancheria in un hotel: era al suo primo giorno di lavoro - Un uomo di 76 anni ha perso la vita mentre era impegnato nello scarico di biancheria presso un albergo del centro di Montecatini Terme (Pistoia). La vittima era un autista dipendente di una ditta ...

Riporta fanpage.it: Muore a 76 anni mentre scarica la biancheria di un hotel a Montecatini: “Era al primo giorno di prova” - Un uomo si è sentito male mentre era al lavoro in un albergo del centro di Montecatini, in provincia di Pistoia: aveva 76 anni ed era al suo primo giorno di prova della stagione con una ditta di ...

Scrive informazione.it: Si sente male e muore mentre scarica la biancheria in un hotel: era al suo primo giorno di lavoro - A lanciare l'allarme un altro operaio che si trovava al lavoro nella zona MONTECATINI TERME — A 76 anni è morto mentre lavorava… Leggi ...