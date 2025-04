Carabinieri movida sicura | controlli a tappeto nel centro storico di Benevento

controlli a tappeto dei Carabinieri nel cuore della movida beneventana. Nella notte tra sabato e domenica, il centro storico della città è stato oggetto di un’intensa attività di monitoraggio da parte dei militari dell’Arma della Compagnia capoluogo, impegnati in un servizio rafforzato di controllo del territorio volto a garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire fenomeni di illegalità legati alla movida notturna.L’operazione, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, ha visto l’impiego di numerose pattuglie automontate e appiedate, con posti di controllo nelle principali vie d’accesso al centro e verifiche mirate nelle zone più frequentate da giovani e giovanissimi. I risultati non si sono fatti attendere: un giovane è stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. Anteprima24.it - Carabinieri, movida sicura: controlli a tappeto nel centro storico di Benevento Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutideinel cuore dellabeneventana. Nella notte tra sabato e domenica, ildella città è stato oggetto di un’intensa attività di monitoraggio da parte dei militari dell’Arma della Compagnia capoluogo, impegnati in un servizio rafforzato di controllo del territorio volto a garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire fenomeni di illegalità legati allanotturna.L’operazione, disposta dal Comando Provinciale deidi, ha visto l’impiego di numerose pattuglie automontate e appiedate, con posti di controllo nelle principali vie d’accesso ale verifiche mirate nelle zone più frequentate da giovani e giovanissimi. I risultati non si sono fatti attendere: un giovane è stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art.

