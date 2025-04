Ilfoglio.it - Masters 2025, Rory Mcllroy entra nella storia

Ci sono voluti diciassette tentativi, una rincorsa che sembrava infinita, ma alla fineMcIlroy ha spezzato l’incantesimo di Augusta, vincendo ile completando il suo Career Grand Slam, diventando il sesto giocatoredel golf a riuscirci dopo Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus e Tiger Woods. Era stato ildegli addii, l’ultimo giro di Bernhard Langer, ma soprattutto il torneo di, che aveva acceso Augusta già sabato con sei birdie consecutivi in apertura di terzo giro e un eagle fulminante alla buca 2, i segnali c’erano tutti, chi conosceva il campo sapeva che la musica era cambiata. La domenica però, come spesso accade, ha voluto riscrivere il copione, con Justin Rose, quasi 45 anni, ex numero uno al mondo, vincitore dello US Open e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra, un giocatore che conosciamo bene e che dopo una lunga e profonda crisi ha ritrovato negli ultimi due anni la via dei primi posti, capace con il suo quarto funambolico giro di riportare alla mente la storica impresa di Jack Nicklaus nel 1986.