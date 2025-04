Il prof Daniele Vuotto scomparso da 3 giorni a Capri reparti speciali dei vigili del fuoco per cercarlo

professore 59enne scomparso a Capri da venerdì. Attivate le ricerche. Da oggi sull'isola anche i droni e i reparti speciali dei vigili del fuoco. Leggi su Fanpage.it Ilessore 59enneda venerdì. Attivate le ricerche. Da oggi sull'isola anche i droni e ideidel

Daniele Vuotto scomparso a Capri da due giorni : ricercato con cani - droni ed elicotteri

Continua a leggere . In campo volontari, forze dell'ordine, Asl e vigili del fuoco. Il Prefetto ha attivato il centro soccorsi. Sull'isola di Capri si cerca il 59enne Daniele Vuotto, scomparso da venerdì.

Uomo scomparso a Capri da 48 ore - prefetto riunisce il Ccs

it. Ed ancora: il direttore della ASL Napoli 1 centro ed il 118. Tempo di lettura: < 1 minutoDi lui non si hanno notizie da circa 48 ore. I carabinieri di Capri hanno inoltrato la segnalazione alla Prefettura ed il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato il Centro coordinamento soccorsi per il coordinamento delle ricerche di un 59enne.

