La banda del contrabbando di sigarette in 41 a processo

sigarette di contrabbando: ci sono anche due uomini di Minturno tra le 41 persone rinviate a giudizio nell’ambito di un processo figlio di una inchiesta della Dda tra il casertano e il napoletano. L’indagine, come riporta CasertaNews, è. Latinatoday.it - La banda del contrabbando di sigarette, in 41 a processo Leggi su Latinatoday.it Associazione a delinquere finalizzata alla vendita didi: ci sono anche due uomini di Minturno tra le 41 persone rinviate a giudizio nell’ambito di unfiglio di una inchiesta della Dda tra il casertano e il napoletano. L’indagine, come riporta CasertaNews, è.

Potrebbe interessarti anche:

Campania - sequestrati 400 flaconi di liquido per sigarette elettroniche : due denunce per contrabbando

. Questi prodotti, per poter essere immessi regolarmente sul mercato italiano, devono rispettare precise normative e […] L'articolo Campania, sequestrati 400 flaconi di liquido per sigarette elettroniche: due denunce per contrabbando sembra essere il primo su Teleclubitalia.

“Contrabbando di Tabacchi Lavorati” : sequestrate oltre 1300 confezioni di liquido per sigarette elettroniche

MESAGNE - Senza Scia, autorizzazione o licenza, aveva adibito un box per la vendita di liquido da inalazione per “sigarette elettroniche” in violazione alle vigenti normative sui tabacchi lavorati.

Sequestrate 1 - 2 tonnellate di sigarette di contrabbando a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoMaxi sequestro di sigarette di contrabbando della Guardia di Finanza a Napoli: i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego, nella zona industriale del capoluogo, hanno arrestato un 51enne alla guida di un furgone nel quale trasportava decine di scatoloni contenente complessivamente 400 kg di “bionde”.

Ne parlano su altre fonti La banda del contrabbando di sigarette, in 41 a processo. CONTABBANDO DI SIGARETTE, SMANTELLATA LA BANDA: 42 INDAGATI, 2 A MINTURNO.

Riporta msn.com: Contrabbando di sigarette, smantellata banda dell'est Europa: fabbriche clandestine a Bergamo. Business da 13 milioni di euro - moldavi e rumeni), ritenuti responsabili di reati di produzione e traffico di sigarette di contrabbando. Lo riporta un comunicato. Le indagini sono state svolte da una squadra Investigativa comune ...

Secondo lanazione.it: Il nuovo contrabbando. Sequestrate ventimila sigarette elettroniche - Nelle casse trovate dalla Guardia di Finanza in tre diversi depositi a Viareggio e dintorni non c’erano però i superalcolici che facevano arricchire la banda di Al Capone, ma prodotti da fumo.

pupia.tv comunica: Benevento, sequestrati 2400 flaconi di contrabbando per sigarette elettroniche - I tabaccai e i negozi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e ricariche ... del reato di commercio di prodotti di contrabbando e ricettazione.