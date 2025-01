Ilfattoquotidiano.it - Morto Federico Manca, il maestro di scacchi padovano aveva 56 anni. “A Budapest è stato operato, poi qualcosa è andato storto”

Il mondo degliitaliani deve dire addio a uno dei suoi più grandi interpreti: èa 56stadi fama internazionale, che nel 1990anche vinto la medaglia di bronzo alle “Olimpiadi” della disciplina.da settimane era ricoverato in gravissime condizioni a: mentre si trovava con la famiglia (lascia la moglie Barbara e una figlia 18enne) nella capitale ungherese, alla vigilia di Natale eracolpito da un infarto. Dopo i soccorsi e un’operazione, era finito in coma. I familiari e gli amici del notosta – oltre a denunciare ritardi nei soccorsi – stavano organizzando il suo rientro in Italia. Poi però le condizioni disono peggiorate, fino al decesso avvenuto nella serata di giovedì 16 dicembre.“Perdo un grande amico e una bellissima persona, nonché il migliorstadella storia”, ha detto il presidente del circolostico, Gaetano Quaranta, al Corriere del Veneto.