Mister Movie | Addio a David Lynch | Hollywood celebra un genio rivoluzionario del cinema

La morte di, avvenuta giovedì all’età di 78 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del. Regista, artista e narratore visionario,ha ridefinito i confini del linguaggiotografico con opere iconiche come Eraserhead (1977), Blue Velvet, Mulholland Drive e la serie cult Twin Peaks. La sua famiglia ha condiviso la triste notizia attraverso i social media, chiedendo privacy e ricordandocon una delle sue frasi simbolo: “Tieni d’occhio la ciambella e non il buco”.La carriera di un maestroIl debutto dicon Eraserhead lo consacrò immediatamente come un autore innovativo e coraggioso. I suoi film, spesso caratterizzati da un’estetica onirica e inquietante, hanno esplorato i lati più oscuri dell’animo umano e della società. Nel corso della sua carriera,ha continuato a sperimentare, dirigendo il suo ultimo film, Inland Empire, nel 2006 e sorprendendo ancora con la serie del 2017 Twin Peaks: The Return.