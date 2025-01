Lapresse.it - Maria Elena Boschi denuncia pesanti insulti sessisti da utenti FdI: “Meloni prenda le distanze”

in un video pubblicato su Instagram di aver ricevuto offese sessiste everso di lei arrivate dai social di Fratelli d’Italia. “Ecco, questo è quello che piace fare a Fratelli d’Italia: sottoporre una donna alla gogna dei più beceri commenti. E tutto questo perché ho detto una cosa molto semplice, peraltro citando Madeleine Allbright, che rivendico: ‘All’inferno c’è un posto speciale per le donne che non aiutano le donne'”. Tra gli‘bocca rubata al porno’, ‘prostituta intellettuale’, ‘vai a lavorare che nemmeno l’uovo al tegamino sai fare’.“Fratelli d’Italia – spiega – prende, tagliuzza un video, per suscitare proprio gli istinti più maschilisti. E giù che piovoi, volgari, offensivi, senza che nessuno li cancelli, senza che nessuno moderi questi commenti.