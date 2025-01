Lanazione.it - Maggio Musicale, tornano concerti dedicati ai giovani “C’è musica e musica 2.0”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 17 gennaio 2025 – Dopo il grande successo della prima edizione di C’è, andata in scena alla fine del 2023, al Teatro delsi alza il sipario, a partire dal 19 gennaio e fino al 21 dicembre con nove appuntamenti, sul nuovo ciclo dedicato aie alle famiglie, “C’è2.0”: il titolo stesso è un riferimento al compositore Luciano Berio, a poco più di vent’anni dalla sua scomparsa, e a un suo celebre programma televisivo dedicato proprio alla divulgazione e all’insegnamento della. Nel corso di tutto l’anno ildunque ripropone – “C’è2.0” – l’iniziativa fresca, briosa e soprattutto divertente per avvicinare il pubblico, non solo quello di domani, al teatro e al grande fascino delle sue rappresentazioni: nove appuntamenti (otto in mattinata, tutti alle ore 11, e uno pomeridiano alle ore 16) in calendario fino al Concerto di Natale del 2025 – che chiuderà il ciclo – grazie ai quali si racconteranno in modo originale non solo i vari aspetti che compongono uno spettacolo, ma anche, ad esempio, i vari strumenti che formano un’orchestra con il loro ruolo e l’importanza che hanno.