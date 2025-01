Sport.quotidiano.net - La Pianese sogna l’impresa. Nel mirino ora c’è il Pescara. Falleni: "Sarà importante avere lo spirito di Campobasso"

C’è entusiasmo in casadopo il pareggio con l’Ascoli e il un successo davvero pesante in casa del. Si è trattata del prima successo sotto la gestione di mister Formisano, in una partita che è valsa il ritorno ai tre punti che mancavano dal 16 novembre, giorno in cui le zebrette seppero imporsi sul campo del Pontedera. Oltre alla classifica, a risentirne in positivo è stato anche il morale della squadra, sensazione condivisa anche da Alessandro(nella foto), che ha analizzato a mente fredda la gara. "È stata una partita molto difficile – ha esordito l’esterno d’attacco – non solo per l’avversario che avevamo di fronte ma anche per l’ambiente in cui ci siamo trovati a giocare. Abbiamo fatto una prestazione da gruppo unito e siamo riusciti a portarla a casa. La vittoria ci ha dato molta spinta perché era da tanto tempo non centravamo la posta piena, adesso – aggiunge – dobbiamo continuare su questa strada anche se ci aspettano partite altrettanto impegnative".