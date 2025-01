Lanazione.it - La denuncia dei sindacati: "Ospedale di Nottola, manca il personale"

Ancora fermento tra i dipendenti che operano negli Ospedali riuniti della Valdichiana Senese. Al centro del confronto la dotazione di, ritenuta insufficiente. Ad evidenziare, attraverso le sigle sindacali FP CGIL Siena, Nursind di Siena e UIL FPL, una situazione che richiederebbe "di adeguare gli organici a standard che possano garantire la qualità delle cure e la sicurezza di pazienti ed operatori", sono i dipendenti del Modulo di continuità assistenziale - MO.di.CA, ovvero l’di comunità, dell’hospice e della riabilitazione di. ‘Con 18 posti letto assegnati – si legge nella nota inviata alla direzione della Asl -, la previsione di un solo infermiere e due operatori socio-sanitari per i due turni diurni e di un infermiere e un operatore socio-sanitario per i turni notturni, ci risulta assolutamente non congrua al carico di lavoro ed al livello di complessità del setting".