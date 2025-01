Ilgiorno.it - Jennifer Alcani morta a 13 anni: il banco vuoto e le lacrime degli amici alle medie Stoppani

Lecco, 17 gennaio 2025 – Su quelsi sedeva di rado, perchéera una ragazzina irrequieta. Ora però quelin prima EAntoniodi Lecco resteràieri, senza essersi mai più ripresa dal brutto incidente stradale in cui era rimasta coinvolta all’alba dello scorso venerdì sulla Sp 72 ad Abbadia Lariana. Abbadia Lariana, schianto a 150 all'ora: il video all'interno dell'auto Si è spenta nel letto della Neurorianimazione dell’ospedale Manzoni, senza che i suoisiano riusciti nemmeno a salutarla per un’ultima volta, perché ricoverata in stato di coma irreversibile. Nonostante non abbiano potuta vederla, tutti i giorni, per sette giorni, si sono radunati fuori dall’ospedale, sotto la finestra del reparto dove era ricoverata, come per provare a trasmetterle forza e pregare per un miracolo che non si è avverato.