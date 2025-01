Lapresse.it - Influenza aviaria in Italia: sintomi e come evitare il contagio

Leggi su Lapresse.it

Sono già nove nella prima metà di gennaio i focolai diin Veneto, tutti nel Veronese e riguardanti allevamenti di tacchini, di galline ovaiole o di pollame da carne. Da ottobre 2024, in Veneto si sono verificati 22 casi, distribuiti tra le province di Verona, Treviso e Venezia, secondo quanto rilevato dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. In tutti questi, l’autorità sanitaria ha introdotto le misure restrittive e ordinato l’abbattimento dei capi, diverse centinaia, negli allevamenti infetti. Nel Bolognese è risultato invece infetto un gatto che viveva con le galline infette.Ma quali sono i, i metodi die i modi per evitarlo?L’importanza del controllo sanitario per questa malattia non è legato solo a un problema di sanità animale ma anche di salute pubblica, spiega l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.