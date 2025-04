Calciomercato Inter LIVE il Bologna piomba su Pio Esposito è sfida con il Bayern anche per Luis Henrique la dirigenza nerazzurra torna a pensare a Leoni

Calciomercato Inter LIVE: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIl Calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime Calciomercato Inter in tempo reale.

Ultimissime Calciomercato Inter – MARTEDI' 15 APRILE

Pio Esposito Inter, non solo il Torino: c'è anche il Bologna sul giovane attaccante nerazzurro
Pio Esposito Inter, il giovane talento nerazzurro in prestito allo Spezia ha attirato l'attenzione di molti club: dopo il Torino, anche il Bologna ha messo gli occhi su di lui

Calciomercato Inter, i nerazzurri sfidano il Bayern per Luis Henrique: le ultime
Calciomercato Inter, è sfida con il Bayern anche per Luis Henrique: Ecco il fattore su cui punta Marotta

Leoni Inter, torna di moda il difensore del futuro: ora però c'è da superare una concorrenza agguerritissima!
Leoni Inter, torna di moda il difensore del futuro: ora però c'è da superare una concorrenza agguerritissima! Il punto sul centrale del Parma

Ultimissime Calciomercato Inter – LUNEDI' 14 APRILE

Luis Henrique Inter, il Bayern non si arrende! Contatti con l'entourage? Le ultime
Luis Henrique Inter, il Bayern non si arrende! Contatti con l'entourage? Le ultime sull'esterno dell'Olympique Marsiglia.

