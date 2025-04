Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 1178 punti

spread si allarga a metà seduta. Il differenziale tra Btp e Bund sale a 117,8 punti. In crescita di 4 punti base i rendimenti con il decennale italiano che è oltre il 3,71%. Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 117,8 punti Leggi su Quotidiano.net Losia metà seduta. Il differenziale tra Btp esale a 117,8. In crescita di 4base i rendimenti con il decennale italiano che è oltre il 3,71%.

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 114 punti

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato avvia la giornata a 114 punti. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,99% dal 4% della vigilia.

Lo spread Btp-Bund apre in leggero aumento a 108,8 punti

Lo spread tra Btp e Bund è in leggero aumento in avvio di giornata a 108,8 punti base dai 108 punti della chiusura di mercoledì. Invariato il il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni, ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 109 punti

Lo spread tra Btp e Bund chiude a 109 punti, in rialzo rispetto ai 107 della chiusura di ieri e ai 106 dell'apertura odierna. Salgono anche i rendimenti con il decennale italiano al 3,52%.

