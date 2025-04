Kate Middleton ricompare a sorpresa tra gli scout Il dettaglio nascosto nelle foto

Kate Middleton ha sorpreso tutti, interrompendo le sue vacanze di Pasqua per una visita molto speciale tra gli scout. La Principessa del Galles è riuscita a tenere segreta questa uscita che ha condiviso solo successivamente con due video sul suo profilo Instagram dove sono stati notati alcuni dettagli significativi del suo look e non solo.Kate Middleton, il viaggio segreto nel Lake District: un tuffo nel passatoKate Middleton si è recata in segreto nel Lake District, lo scorso mese, per incontrare gli scout che hanno conseguito il distintivo di naturalista. In quanto co-presidente degli scout, ha incontrato il capo scout Dwayne Fields vicino alle rive del lago Windermere, dove hanno trascorso del tempo con un gruppo di ragazzi tra i 10 e i 15 anni coi quali ha svolto una serie di attività all’aria aperta, tra la natura. Dilei.it - Kate Middleton ricompare a sorpresa tra gli scout. Il dettaglio nascosto nelle foto Leggi su Dilei.it ha sorpreso tutti, interrompendo le sue vacanze di Pasqua per una visita molto speciale tra gli. La Principessa del Galles è riuscita a tenere segreta questa uscita che ha condiviso solo successivamente con due video sul suo profilo Instagram dove sono stati notati alcuni dettagli significativi del suo look e non solo., il viaggio segreto nel Lake District: un tuffo nel passatosi è recata in segreto nel Lake District, lo scorso mese, per incontrare gliche hanno conseguito il distintivo di naturalista. In quanto co-presidente degli, ha incontrato il capoDwayne Fields vicino alle rive del lago Windermere, dove hanno trascorso del tempo con un gruppo di ragazzi tra i 10 e i 15 anni coi quali ha svolto una serie di attività all’aria aperta, tra la natura.

Potrebbe interessarti anche:

Kate Middleton ricompare a sorpresa, fuga segreta con William e i bambini

Kate Middleton è ricomparsa a sorpresa dopo settimane in cui era sparita dalle scene. La Principessa del Galles è stata paparazzata insieme a William e ai tre figli in Francia, precisamente a ...

Come sono cambiati i capelli di Kate Middleton dopo la chemio?

I capelli di Kate Middleton non smettono di sorprendere. A un anno dalla diagnosi di cancro e dalle cure di chemioterapia che si sono succedute dopo, la chioma della principessa del Galles appare ...

Kate Middleton, per la visita ufficiale in Galles ricicla un vestito da 19 euro

Kate Middleton è stata impegnata nel Sud del Galles con una visita ufficiale in un ospedale per bambini e in una storica fabbrica di maglieria della zona: per l'occasione ha indossato un vestito ...

Kate Middleton ricompare a sorpresa tra gli scout. Il dettaglio nascosto nelle foto. Kate Middleton compare (a sorpresa) in un nuovo video girato al lago. «La natura mi ha aiutato a ritrovare la. Kate Middleton ricompare a sorpresa, fuga segreta con William e i bambini. Kate Middleton, l’apparizione a sorpresa in tv e la giacca di 18 anni fa. Kate Middleton, apparizione a sorpresa in tv ma nessuno la vede. Kate Middleton, l’apparizione a sorpresa con William: “Presenza significativa”. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ilmattino.it: Kate Middleton compare a sorpresa in un nuovo video girato al lago. «La natura mi ha aiutato a ritrovare la pace e l'equilibrio» - Kate Middleton compare a sorpresa in un nuovo video girato nel Lake District il mese scorso. La principessa del Galles è stata ripresa mentre chiacchiera con il nuovo Capo Scout, ...

Riporta dilei.it: Kate Middleton ricompare a sorpresa, fuga segreta con William e i bambini - In molti si sono chiesti che fine ha fatto Kate Middleton, visto che è dal 17 marzo, ossia dal giorno di San Patrizio, che non si mostra più in pubblico. Rassicurati sulle sue condizioni di ...

Scrive msn.com: Kate Middleton, fuga segreta con William in Francia: le foto paparazzate nello chalet esclusivo con i tre figli - Non si vedeva in pubblico da settimane e già circolavano notizie sulla sua salute. Invece Kate Middleton è ricomparsa a sorpresa (e ...