Eboli schianto in autostrada 22enne in coma dopo l’impatto con un camion

autostrada Salerno-Reggio Calabria, in direzione Nord, nei pressi di Eboli.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto di piccole dimensioni su cui viaggiava il ragazzo si è schiantata contro la parte posteriore di un camion, finendo sotto al rimorchio. l’impatto è stato violentissimo.Il giovane ha riportato seri traumi alla testa, numerose fratture e una sospetta emorragia cerebrale. I neurochirurghi dell’ospedale salernitano sono intervenuti d’urgenza per sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. Ora il 22enne è affidato alle cure del personale di Rianimazione. Zon.it - Eboli, schianto in autostrada: 22enne in coma dopo l’impatto con un camion Leggi su Zon.it È ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno il giovane studente di 22 anni rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente avvenuto nella mattinata di ieri lungo l’Salerno-Reggio Calabria, in direzione Nord, nei pressi di.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto di piccole dimensioni su cui viaggiava il ragazzo si è schiantata contro la parte posteriore di un, finendo sotto al rimorchio.è stato violentissimo.Il giovane ha riportato seri traumi alla testa, numerose fratture e una sospetta emorragia cerebrale. I neurochirurghi dell’ospedale salernitano sono intervenuti d’urgenza per sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. Ora ilè affidato alle cure del personale di Rianimazione.

Potrebbe interessarti anche:

Schianto sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, 20enne ferito gravemente: incidente a Eboli

Incidente stradale sull'A3 in direzione Napoli. Ferito gravemente un ragazzo di 20anni. Soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Eboli.Continua a leggere

Schianto in autostrada, cinque feriti e strada chiusa al traffico

Schianto in autostrada dove mercoledì mattina sono rimaste ferite cinque persone, di cui una in modo grave. È questo il bilancio di uno scontro fra auto sulla carreggiata direzione sud sulla A22, ...

Schianto tra furgone e un autoarticolato lungo l'autostrada A4, un ferito

Un incidente è accaduto nella notte di martedì 15 aprile, poco dopo le 2, sull'autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra il casello di Latisana e il Nodo di Portogruaro in direzione Venezia. Nel ...

Schianto in autostrada: il 22enne resta in coma. Incidente autostrada A2 a Eboli, Tir si schianta contro il guardrail e va fuori strada: solo qualche graffio per l'autista. Pontecagnano, si ferma in autostrada ma viene travolto e ucciso da un'auto: la vittima aveva 24 anni. Incidente a Pontecagnano sull'A2 Salerno-Reggio, c'è un morto. Secondo schianto dopo morte di mamma e figlia. Drammatico incidente in autostrada ad Eboli. Due morti e diversi feriti. Incidente mortale sull'autostrada A2: otto mezzi coinvolti, due vittime. Ne parlano su altre fonti

Scrive fanpage.it: Schianto sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, 20enne ferito gravemente: incidente a Eboli - Incidente stradale sull’A3 in direzione Napoli. Ferito gravemente un ragazzo di 20anni. Soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Eboli.

msn.com comunica: Eboli, scontro tra auto e camion in autostrada: 21enne estratto dalle lamiere, ricoverato in codice rosso - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina sull'A2, all'altezza di Eboli, in direzione Nord. Un'auto ha sbandato per cause da accertare ed è finita contro ...

Si apprende da ilmattino.it: Eboli, schianto e caos sull'A2: lo svincolo nel mirino, si accelera per i lavori - Tragedia sfiorata sull'Autostrada del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Eboli: autocisterna finisce contro il guardrail e paralizza la circolazione per diverse ore. Il bilancio ...