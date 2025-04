Cresce la popolazione in Regione Parma sul podio con 2 461

popolazione che Cresce, ma dove i nuovi nati sono in calo e aumenta invece il processo di invecchiamento. Sono questi i dati che emergono dal censimento permanente della popolazione condotto dall'Istat in Emilia Romagna. Al 31 dicembre 2023 la popolazione residente in Emilia-Romagna ammonta a. Parmatoday.it - Cresce la popolazione in Regione, Parma sul podio con +2.461% Leggi su Parmatoday.it Unache, ma dove i nuovi nati sono in calo e aumenta invece il processo di invecchiamento. Sono questi i dati che emergono dal censimento permanente dellacondotto dall'Istat in Emilia Romagna. Al 31 dicembre 2023 laresidente in Emilia-Romagna ammonta a.

Potrebbe interessarti anche:

La cassa integrazione cresce vertiginosamente: la Regione incontra il Ministero

C’è preoccupazione per la crescita vertiginosa delle ore in cassa integrazione a cui le aziende hanno ricorso. Nel 2024, la crescita rispetto al 2023 è stata del +54,7%. In totale sono state ...

Valmadrera: cresce la popolazione, ma la denatalità resta un problema

Più residenti, meno nascite. Come ogni anno, l'ufficio anagrafe del Comune di Valmadrera, guidato dal responsabile Riccardo Rusconi, ha reso noti i dati demografici aggiornati al 31 dicembre 2024. ...

Vicenza, cresce la popolazione nel 2024: più giovani e rientri dall'estero

Nel 2024, la popolazione di Vicenza ha registrato una leggera crescita, con un totale di 110.555 residenti al 31 dicembre, in aumento di 84 unità rispetto all'anno precedente (110.471 nel 2023). ...

Cresce la popolazione in Emilia-Romagna, ma calano i neonati: a Ravenna avanza l'invecchiamento demografico. Istat, cresce la popolazione a Parma. EMILIA-ROMAGNA: Istat, cresce la popolazione residente in regione. Popolazione 2024. L’Emilia-Romagna si conferma la prima regione per incidenza di cittadini stranieri. Emilia Romagna prima regione per incidenza cittadini stranieri. Ne parlano su altre fonti

msn.com riferisce: Parma, stranieri e capoluogo spingono l’aumento di popolazione: siamo 458.924, è record. Cresce l’aspettativa di vita - Parma è ormai nettamente il secondo comune più popoloso della regione dopo Bologna ... visto essere tra quelli in cui la popolazione complessiva cresce maggiormente. Al secondo posto troviamo ...

Segnala gazzettadiparma.it: Cresce la popolazione di Parma e provincia: 1.400 persone in più. Ecco i dati comune per comune - Le principali notizie che troverete sulla Gazzetta di Parma in edicola domani (sabato 5 aprile): ecco le anticipazioni del direttore Claudio Rinaldi. Popolazione: secondo i dati dell'Istat aggiornati ...

Lo riporta msn.com: Istat, cresce la popolazione residente in Emilia-Romagna - (ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - Cresce in Emilia-Romagna, più che nel resto d'Italia, la popolazione residente, del 3,1 per mille. Crescita in particolare nelle province emiliane di Piacenza (4,7), Reggio ...