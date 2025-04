Tornano le Soffitte in Piazza a Verona il mercatino del usato in tutti i quartieri

Tornano a Verona gli attesissimi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza", l’iniziativa che trasforma piazze, piste ciclabili e giardini cittadini in vivaci luoghi di scambio, incontro e riscoperta. Un'occasione speciale per vendere, acquistare o barattare oggetti usati di. Veronasera.it - Tornano le "Soffitte in Piazza" a Verona: il mercatino dell'usato in tutti i quartieri Leggi su Veronasera.it Anche per il 2025gli attesissimi mercatinidi "in", l’iniziativa che trasforma piazze, piste ciclabili e giardini cittadini in vivaci luoghi di scambio, incontro e riscoperta. Un'occasione speciale per vendere, acquistare o barattare oggetti usati di.

Tornano le "Soffitte in Piazza" a Verona: il mercatino dell'usato in tutti i quartieri fino a novembre 2025. "Soffitte in Piazza" a Verona. Soffitte in Piazza: il mercatino dell’usato arriva a San Michele. Torna «Soffitte in piazza», mercatini in tutte le circoscrizioni: il calendario. Nelle otto circoscrizioni di Verona torna il mercatino Soffitte in piazza: «Quest’anno ci sono molte date in più». COSA FARE A MAGGIO A VERONA?. Ne parlano su altre fonti

