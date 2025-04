Made in Italy alla Camera evento di Federalimentare Il valore dello stile italiano tra cultura del buon vivere e alimentazione

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy (#giornataMadeinItaly2025) si è svolto alla Camera dei Deputati il convegno promosso da Federalimentare "Il valore dello stile italiano tra cultura del buon vivere e alimentazione". Nel corso dell'evento è stato presentato il Secondo Rapporto Federalimentare-Censis "Cibo e libertà. Binomio inscindibile nello stile di vita italiano". Lo studio ha evidenziato che per gli italiani i corretti stili di vita e una dieta equilibrata sono fra le loro priorità. Così come una educazione alimentare responsabile deve passare dalla conoscenza e dal sapere. Per i cittadini, infatti, mangiare bene e sano non significa eliminare cibi, ma vuol dire trovare il giusto equilibrio fra gli alimenti. Gli italiani vogliono essere liberi di scegliere, senza demonizzare i cibi presunti non sani e affidano all'industria alimentare italiana il ruolo di garante per avere sulle loro tavole cibo di qualità, sano e sicuro.

