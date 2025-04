Oasport.it - Aglaia Pezzato: “Alessandra Mao un talento da coccolare. C’è tanto margine, si prenda i suoi tempi”

Mao si è meritata la copertina della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto, conquistando il titolo sui 200 stile libero ad appena 14 anni. La nuoova promessa ha fissato il record nazionale ragazze a 1:58.86, migliorando di quasi quattro secondi il precedente di Diletta Carli (2:02.77 il 5 agosto 2010)ha analizzato la prestazione diMao durante l’ultima puntata di Swim Zone, trasmissione del canale YouTube di A Sport: “A me fa sorridere perché quando Pellegrini si è ritirata,aveva dieci anni. Non riesco a immaginare come possa avere visto o vissuto la carriera di Federica, è impossibile e impensabile. Se vogliamo analizzare la sua prestazione, sono tante le cose che si possono dire, è un anno e mezzo che con Valentina Lucconi parliamo diMao e sappiamo che prima o poi qualcosa avrebbe fatto, ma nemmeno noi avremmo immaginato questo”.