Turchia respinto l’appello per la scarcerazione del sindaco di Istanbul Imamolu

È stato respinto in Turchia l'appello per la scarcerazione del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu. Gli avvocati di Imamoglu avevano presentato ricorso il 7 aprile, sostenendo che la detenzione era illegale e non supportata da prove concrete.

