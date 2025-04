Allerta meteo un ciclone mediterraneo sta per colpire l’Italia Rischio eventi estremi

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito, spiega che "almeno fino a giovedì piogge e locali nubifragi colpiranno in particolare il Nord e parte del Centro". Nelle prossime ore il maltempo imperverserà su Triveneto, Toscana, Umbria e Lazio, pioverà anche sul resto del Centro Nord, poco o per niente al Sud.

