Pil Confcommercio abbassa stime crescita per 2025 e 2026 pesano dazi

dazi Usa di Donad Trump, l’instabilità dei mercati finanziari e il timore di una perdita di ricchezza pesano sulle previsioni di crescita del Pil, che Confcommercio rivede al ribasso per il 2025 e 2026 portandole a +0,8% e +0,9% rispettivamente (da +0,9% e +1%). "Restiamo, comunque, più ottimisti del governo, .L'articolo Pil, Confcommercio abbassa stime crescita per 2025 e 2026: pesano dazi proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – L’incertezza legata aiUsa di Donad Trump, l’instabilità dei mercati finanziari e il timore di una perdita di ricchezzasulle previsioni didel Pil, cherivede al ribasso per ilportandole a +0,8% e +0,9% rispettivamente (da +0,9% e +1%). "Restiamo, comunque, più ottimisti del governo, .L'articolo Pil,perproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino alCaso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Pil, Confcommercio abbassa stime crescita per 2025 e 2026: pesano dazi

(Adnkronos) – L’incertezza legata ai dazi Usa di Donad Trump, l’instabilità dei mercati finanziari e il timore di una perdita di ricchezza pesano sulle previsioni di crescita del Pil, che ...

A Sanremo è guerra tra ristoranti. La denuncia di Confcommercio: "C'è chi abbassa troppo i prezzi. Un danno per tutta la città"

Sanremo non sarebbe Sanremo senza polemiche. Stavolta, però, al centro del dibattito non ci sono finiti cantanti o presentatori, bensì i ristoratori: gli uni contro gli altri in una sorta di guerra ...

Confindustria abbassa le stime sul Pil (+ 0,6% nel 2025). “Per l’industria rischio declino strutturale”

“La crescita in Italia riprende slancio solo nel 2026”. Anche Confindustria vede nero. Il Centro studi dell’associazione degli imprenditori, ha rivisto al ribasso dal +0,9 al +0,6% la stima per il ...

Pil, Confcommercio abbassa stime crescita per 2025 e 2026: pesano dazi. Pil, Confcommercio abbassa stime crescita per 2025 e 2026: pesano dazi. Dazi di Trump, Ue mette in pausa contromisure a tariffe Usa. Ultim'ora by Adnkronos. Economia "frenata" da pandemia e inflazione. Meloni verso l’incontro con Trump tra dazi, difesa Ue e gas: i nodi da sciogliere. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Pil, Confcommercio abbassa stime crescita per 2025 e 2026: pesano dazi - L’incertezza legata ai dazi Usa di Donad Trump, l’instabilità dei mercati finanziari e il timore di una perdita di ricchezza pesano sul le previsioni di crescita del Pil, che Confcommercio rivede al r ...

Lo riporta ansa.it: Confcommercio, ridotte le stime di crescita, Pil 2025 +0,8% - Confcommercio rivede al ribasso le previsioni di crescita del Pil per il 2025 e 2026: +0,8% e +0,9% rispettivamente (da +0,9% e +1%). Pesano l'incertezza legata ai dazi, l'instabilità dei mercati fina ...

Secondo tg24.sky.it: Pil 2025, Confindustria abbassa le stime a +0,6% a causa dei dazi Usa - Il Centro studi di Confindustria ha provato a stimare l'impatto della nuova politica tariffaria avviata dall'amministrazione Trump. Secondo Confindustria, la possibile escalation protezionistica "può ...