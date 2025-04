Cisint esulta Vittoria nei nostri valori sulla radicalizzazione

Cisint, già sindaco di Monfalcone dal 2016 al 2024 - Continua la buona amministrazione che ho avviato nel 2016 ma c'è di più.I cittadini con questo risultato storico, nuovamente storico, hanno detto chiaramente che la battaglia che stiamo conducendo a tutela dei nostri valori, della nostra identità contro la radicalizzazione islamica è la loro battaglia. Iltempo.it - Cisint esulta: "Vittoria nei nostri valori sulla radicalizzazione" Leggi su Iltempo.it Un messaggio chiaro e inequivocabile quello che arriva dalle urne di Monfalcone, il comune ad altro tasso di immigrazione dove ha tentato la prima avventura politica il partito islamico promosso da Aboubakar Soymahoro. Il candidato Bou Konate si ferma al 2,98 per cento mentre Luca Fasan, centrodestra, diventa sindaco con il 70,87% dei voti (Diego Moretti del centrosinistra è al 26,15%). "Una grande soddisfazione, un altro risultato storico dopo quello del 2022. I cittadini hanno detto chiaramente da chi e come vogliono essere governati - ha commentato l'europarlmentare della Lega Anna Maria, già sindaco di Monfalcone dal 2016 al 2024 - Continua la buona amministrazione che ho avviato nel 2016 ma c'è di più.I cittadini con questo risultato storico, nuovamente storico, hanno detto chiaramente che la battaglia che stiamo conducendo a tutela dei, della nostra identità contro laislamica è la loro battaglia.

Potrebbe interessarti anche:

Mbangula Juve, l’esterno bianconero esulta sui social per la vittoria contro il PSV: il messaggio esalta l’ambiente! – FOTO

di Redazione JuventusNews24Mbangula Juve, il belga celebra la vittoria che Madama ha ottenuto ieri contro il PSV: il messaggio esalta tutto l’ambiente La Juve è ai piedi di Samuel Mbangula. Il ...

Il centrodestra esulta. "Il governo Meloni ha indicato la strada: una vittoria per l'Italia"

La soddisfazione di Piantedosi. Fdi: "Finalmente l'Ue parla una sola lingua sulla difesa dei confini"

L'Ostiamare esulta con Luca Mercuri: "Con la Fezzanese la vittoria di tutti"

Eroe di giornata è sicuramente Luca Mercuri. Il centrocampista ha messo la firma sul gol che ha deciso il match contro la Fezzanese e commenta così la gara di ieri: “Sapevamo che sarebbe stata una ...

Come scrive msn.com: Cisint (Lega), 'i cittadini non ne possono più del degrado' - (ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - "I cittadini non ne possono più del degrado urbano", così l'europarlamentare legista Anna Maria Cisint che oggi ha visitato insieme al segretario provinciale della ...