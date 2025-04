Ilgiorno.it - Milano, truffa del nipote nei guai: la nonnina non ci casca e fa arrestare il malvivente

– La telefonata con il classico raggiro delcoinvolto in uno giudiziario. L'anziana che finge di cadere in trappola e chiama il 112 per segnalare la chiamata deltore. L'intervento in flagranza dei carabinieri e l'arresto dell'operativo della banda, un ventiduenne moldavo pregiudicato. Il finto maresciallo Domenico Stando a quanto ricostruito, nel primo pomeriggio di lunedì 14 aprile 2025, una ottantaquattrenne residente al quartiere Adriano diha ricevuto sul telefono di casa la chiamata di un uomo, che si è spacciato per il "maresciallo Domenico" e l'ha avvisata che ilera stato accompagnato in Tribunale perché la sua auto era stata utilizzata per commettere una rapina. Poi la richiesta: "Per evitare che suovada in carcere, deve pagare una cauzione".