Al via stasera in tv la serie di Susanna Nicchiarelli Fuochi d artificio la Resistenza attraverso gli occhi di 4 adolescenti Trama e cast

Quando la storia si intreccia con l'avventura e il coraggio di quattro giovani protagonisti, nasce una serie tv che non può lasciare indifferenti. Fuochi d'artificio, diretta da Susanna Nicchiarelli, arriva su Rai1 in tre prime serate, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione d'Italia. Tratta dall'omonimo romanzo di Andrea Bouchard, edito da Salani, Fuochi d'artificio è ambientata nelle Alpi piemontesi del 1944, dove quattro adolescenti decidono di fare la loro parte nella Resistenza contro l'occupazione nazifascista. Quando e dove guardare "Fuochi d'artificio" La serie è una produzione Fandango-Matrioska in collaborazione con Rai Fiction, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

