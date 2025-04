Morto il fratello di Marvin Vettori Patrick Aveva 30 anni ha perso la vita in un incendio nel suo appartamento in Trentino

Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Marvin Vettori, è Morto a 30 anni in un rogo scoppiato nel suo appartamento a Mezzocorona, in Trentino. L’allarme per l’incendio nella palazzina di via Paul Troger è scattato da parte dei vicini di casa del giovane, verso le 5 del mattino di oggi, martedì 15 aprile. Quando sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri il giovane Patrick era già privo di vita nell’appartamento, probabilmente a causa delle inalazioni da fumo. Patrick Vettori era agente nell’agenzia immobiliare di famiglia. Era candidato alle elezioni comunali del prossimo 4 maggio con la lista Civica per Mezzocorona. Qualche giorno fa scrisse sui social: «Voglio portare la mia energia e la mia esperienza per rappresentare le nostre idee all’interno dell’Amministrazione». Leggi su Open.online del campione di arti marziali, èa 30in un rogo scoppiato nel suoa Mezzocorona, in. L’allarme per l’nella palazzina di via Paul Troger è scattato da parte dei vicini di casa del giovane, verso le 5 del mattino di oggi, martedì 15 aprile. Quando sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri il giovaneera già privo dinell’, probabilmente a causa delle inalazioni da fumo.era agente nell’agenzia immobiliare di famiglia. Era candidato alle elezioni comunali del prossimo 4 maggio con la lista Civica per Mezzocorona. Qualche giorno fa scrisse sui social: «Voglio portare la mia energia e la mia esperienza per rappresentare le nostre idee all’interno dell’Amministrazione».

