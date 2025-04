Kings League Italia il resoconto della decima giornata

decima giornata della Kings League Italia ha regalato spettacolo ed emozioni alla Fonzies Arena di Milano, con colpi di scena, ospiti d'eccezione e debutti epici. In attesa delle Finals europee, ecco tutti i risultati, i migliori giocatori e i momenti clou di giornata.IndiceKings League Italia, giornata 10: emozioni e sorprese a MilanoI verdetti della decima giornata di Kings League ItaliaKings League Italia diario e cronaca decima giornataFC Zeta – Black Lotus FC 8-4TRM FC – FC Caesar 6-0Underdogs FC – Boomers 5-6Zebras FC – AlpaK FC 4-4 (2-4 dopo shootout)Stallions – Circus FC 4-4 (3-2 dopo shootout)Punchers FC – Gear 7 FC 3-7CLASSIFICA PARZIALE Kings League Italia (dopo 10 giornate)Un passo dalle Finals: prossima tappa TorinoProssimi appuntamenti e bigliettiKings League Italia, giornata 10: emozioni e sorprese a MilanoCon la partecipazione speciale di Mario Balotelli, Marco Masini, Gianluca Di Marzio e Irene Santi, la penultima giornata di Regular Season ha portato sul campo le prime Carte Leggenda – Marek Jankulovski (FC Caesar) ed Hernanes (Punchers FC) – e la prima Guest Star, il creator J0k3r nei Boomers.

