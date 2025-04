Vietnam Xi Jinping incontra premier Pham Minh Chinh a Hanoi

Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Cina, incontra il primo ministro Vietnamita Pham Minh Chinh presso la sede del Comitato centrale del Partito comunista del Vietnam a Hanoi, in Vietnam, ieri 14 aprile 2025. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Vietnam: Xi Jinping incontra premier Pham Minh Chinh a Hanoi Leggi su Romadailynews.it Xi, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Cina,il primo ministroitapresso la sede del Comitato centrale del Partito comunista del, in, ieri 14 aprile 2025. Agenzia Xinhua

