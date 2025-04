Firenze guardia giurata uccisa e sepolta killer confessa e fa ritrovare corpo

guardia giurata fiorentina, Federico Perissi, 45 anni, che era scomparsa da giorni. E' stato lo stesso assassino, un 41enne senegalese, fermato dalla polizia a Ferrara con l'accusa di aver compiuto una rapina, a confessare il delitto. Agli agenti della Squadra mobile ferrarese ha raccontato .L'articolo Firenze, guardia giurata uccisa e sepolta: killer confessa e fa ritrovare corpo proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Scoperto un omicidio nel Mugello: la vittima è unafiorentina, Federico Perissi, 45 anni, che era scomparsa da giorni. E' stato lo stesso assassino, un 41enne senegalese, fermato dalla polizia a Ferrara con l'accusa di aver compiuto una rapina, are il delitto. Agli agenti della Squadra mobile ferrarese ha raccontato .L'articoloe faproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Firenze, guardia giurata uccisa e sepolta: killer confessa e fa ritrovare corpo

(Adnkronos) – Scoperto un omicidio nel Mugello: la vittima è una guardia giurata fiorentina, Federico Perissi, 45 anni, che era scomparsa da giorni. E' stato lo stesso assassino, un 41enne ...

Guardia giurata scompare a Firenze, 41enne arrestato per rapina a Ferrara confessa: “L’ho ucciso e sepolto”

Un 41enne, arrestato per tentata rapina a Ferrara, durante l’interrogatorio ha confessato agli agenti di aver ucciso e seppellito il cadavere di una guardia giurata che era scomparsa improvvisamente ...

Firenze, guardia giurata scompare, 41enne arrestato per rapina a Ferrara confessa: “L’ho ucciso”

Era stato arrestato a Ferrara per aver tentato una rapina il 41enne che durante l’interrogatorio, ha confessato di aver ucciso e seppellito una guardia giurata che era scomparsa improvvisamente e ...

Guardia giurata uccisa e sepolta a Bilancino, omicidio choc in Mugello. Omicidio choc in Mugello, guardia giurata uccisa e sepolta a Bilancino: confessa il killer. Omicidio di Federico Perissi a Bilancino, un uomo confessa di aver ucciso e seppellito la guardia giurata. Firenze, guardia giurata uccisa e sepolta: killer confessa e fa ritrovare corpo. Firenze, fermato per una rapina confessa l’omicidio e fa ritrovare il cadavere: la vittima è una guardia giurata. Firenze, guardia giurata uccisa e sepolta: killer confessa e fa ritrovare corpo. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Firenze, guardia giurata uccisa e sepolta: killer confessa e fa ritrovare corpo - Il cadavere di Federico Perissi, 45enne scomparso da alcuni giorni, trovato vicino alle sponde del lago di Bilancino, nel Mugello ...

Come scrive lanazione.it: Guardia giurata uccisa e sepolta a Bilancino, omicidio choc in Mugello - La vittima è Federico Perissi. Il corpo trovato nascosto sotto il fango. Da ore non si avevano notizie del vigilante ...

Secondo msn.com: Scoperto il cadavere della guardia giurata scomparsa. Il killer è un senegalese di 41 anni - Federico Perissi, guardia giurata di 45 anni era scomparso da giorni, ora il suo cadavere è stato ritrovato grazie all'arresto per rapina di un senegalese che ha anche confessato l'omicidio. Si ignora ...