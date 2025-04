Sovranità a rischio Panama si ritrova gli Usa alle porte del canale

Sovranità sì, evidentemente era necessario. Le pressioni dell’amministrazione Trump hanno ottenuto il dispiegamento di truppe statunitensi vicino al canale di Panama per “attività militari, esercitazioni e altre operazioni”. L’intesa, firmata nei giorni scorsi, è riportata da France Press, e arriva dopo che la Casa Bianca aveva più volte minacciato di “riprendersi” il canale se il Governo panamense non avesse rivisto al ribasso le tariffe imposte alle navi americane. Un vero e proprio atto di bullismo, che adesso potrebbe aver dato dei frutti. Vedremo se soltanto simbolici o qualcosa di più.Pur evitando la riapertura di basi militari statunitensi in territorio panamense — un’ipotesi ventilata nei giorni scorsi da Pete Hegseth, ex ufficiale, ex mezzobusto televisivo e ora capo del Pentagono, l’accordo rappresenta quindi una parziale concessione a una delle sparate più controverse del Trump 2. It.insideover.com - Sovranità a rischio? Panama si ritrova gli Usa alle porte del canale Leggi su It.insideover.com Non proprio il ritorno allo status di colonia, ma qualche cedimento disì, evidentemente era necessario. Le pressioni dell’amministrazione Trump hanno ottenuto il dispiegamento di truppe statunitensi vicino aldiper “attività militari, esercitazioni e altre operazioni”. L’intesa, firmata nei giorni scorsi, è riportata da France Press, e arriva dopo che la Casa Bianca aveva più volte minacciato di “riprendersi” ilse il Governo panamense non avesse rivisto al ribasso le tariffe impostenavi americane. Un vero e proprio atto di bullismo, che adesso potrebbe aver dato dei frutti. Vedremo se soltanto simbolici o qualcosa di più.Pur evitando la riapertura di basi militari statunitensi in territorio panamense — un’ipotesi ventilata nei giorni scorsi da Pete Hegseth, ex ufficiale, ex mezzobusto televisivo e ora capo del Pentagono, l’accordo rappresenta quindi una parziale concessione a una delle sparate più controverse del Trump 2.

