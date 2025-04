Acf la Primavera si ferma davanti al Parma L Under 17 vince ancora

Primavera: ACF AREZZO – Parma 1-5 La penultima giornata di campionato non sorride alle ragazze di Simone Gori, sconfitte 5-1 dal Parma. Le ospiti passano in vantaggio al 12' grazie a Iardino che finalizza un cross basso di Manco. Le amaranto reagiscono sfiorando il pareggio nel primo tempo con un sinistro di Perfetti, ma Gradolone è attenta e respinge. Nella ripresa, il Parma aumenta il ritmo e al 48' trova il raddoppio con Antoniazzi. Dieci minuti dopo, è Saraniti a firmare il tris. Al 59', Gueguen approfitta di una ribattuta per segnare il quarto gol. Nonostante il passivo, l'Arezzo riesce a trovare la via del gol con Placidi che insacca nell'angolino basso.

