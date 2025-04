LIVE Giro d’Abruzzo 2025 tappa di oggi in DIRETTA tre uomini all’attacco

DIRETTA LIVE12.30 Gruppo staccato di una cinquantina di secondi.12.26 Al comando della corsa troviamo Matteo Zurlo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Diego Bracalente (MBH Bank Ballan CSB) e Cristian Remelli (General Store – Essegibi – F.Lli Curia).12.23 Tre uomini all'attacco adesso.12.20 130 chilometri al traguardo.12.17 Corridori che hanno appena superato Lido di Casalbordino.12.13 Velocità altissima in queste prime fasi di gara nel plotone.12.11 Gruppo ancora compatto.12.07 Opportunità per i giovani corridori italiani che militano nelle Continental per farsi vedere davanti.12.05 Ci prova Davide Basso (S.C. Padovani Polo Cherry Bank).12.02 Subito scatti in gruppo.11.58 PARTITA UFFICIALMENTE LA PRIMA tappa!11.54 Corridori che stanno partendo verso il chilometro 0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa valida per il Giro d’Abruzzo 2025, corsa organizzata da RCS Sport tornata nel ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13 Velocità altissima in queste prime fasi di gara nel plotone. 12.11 Gruppo ancora compatto. 12.07 Opportunità per i giovani corridori italiani che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Mancano le stelle al via: il nome più gettonato è forse quello di Stephen Williams, vincitore della Freccia Vallone nel 2024. 11.42 Il livello (corsa ...

