Ultima Generazione  inizia il processo intentato da ENI contro Michele Giuli

Il 17 aprile prevista l’udienza preliminare delper diffamazione. Il professore disponibile per interviste e interventi pubbliciRoma, 15 aprile, 2025: il 17 aprile, alle 10.30 presso il Tribunale di Roma, inizia per, il professore che aveva iniziato lo sciopero della fame per chiedere a Mattarella di non firmare il dl Sicurezza, ilche lo vede imputato per diffamazioneEni. Il professore è stato denunciato da Eni dopo aver criticato sui social le politiche, distruttive e neo coloniali, del colosso energetico. Le affermazioni fatte dasono verificabili e rientrano nella sfera della critica, necessariauna multinazionale che fa il buono e cattivo tempo nel nostro paese. Evidentemente l’ufficio legale del cane a sei zampe ha la stessa concezione di libertà di parola e di critica del governo Meloni.