Coppia uccisa in strada a Roma con 6 colpi di pistola

strada, nel cuore della notte. Una Coppia di cittadini cinesi, Zhang Dayong di 53 anni e Gong Xiaoqing, è stata uccisa a colpi di pistola ieri sera in via Prenestina, alla periferia Est di Roma, in zona Pigneto. L'agguato è scattato poco dopo le 23:00 mentre i due stavano rientrando nella loro abitazione al civico 62. La dinamica dell'omicidio Secondo le prime ricostruzioni, la Coppia è arrivata davanti al portone di casa in bicicletta. In quel momento, ignoti a bordo di una moto li avrebbero affiancati, esplodendo almeno sei colpi d'arma da fuoco, alcuni dei quali diretti alla testa. L'impatto è stato fatale: l'uomo e la donna sono morti sul colpo. Gli assassini si sono poi dileguati rapidamente. Le vittime e le prime ipotesi Le vittime vivevano nel palazzo di fronte al luogo dell'omicidio. Agi.it - Coppia uccisa in strada a Roma con 6 colpi di pistola Leggi su Agi.it AGI – Una vera e propria esecuzione in, nel cuore della notte. Unadi cittadini cinesi, Zhang Dayong di 53 anni e Gong Xiaoqing, è statadiieri sera in via Prenestina, alla periferia Est di, in zona Pigneto. L'agguato è scattato poco dopo le 23:00 mentre i due stavano rientrando nella loro abitazione al civico 62. La dinamica dell'omicidio Secondo le prime ricostruzioni, laè arrivata davanti al portone di casa in bicicletta. In quel momento, ignoti a bordo di una moto li avrebbero affiancati, esplodendo almeno seid'arma da fuoco, alcuni dei quali diretti alla testa. L'impatto è stato fatale: l'uomo e la donna sono morti sul colpo. Gli assassini si sono poi dileguati rapidamente. Le vittime e le prime ipotesi Le vittime vivevano nel palazzo di fronte al luogo dell'omicidio.

