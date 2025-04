Nato Palantir cosa sappiamo del accordo per adottare il sistema americano di AI per le operazioni militari

sistema indipendente Wired.it - Nato-Palantir, cosa sappiamo dell'accordo per adottare il sistema americano di AI per le operazioni militari Leggi su Wired.it L'azienda fondata dall'imprenditore e sostenitore di Trump Peter Thiel fornirà tecnologia per l'analisi dei dati e l'intelligence. Ma Parigi si sfila e sviluppa unindipendente

Impegni Nato e sostegno all’Ucraina. Ecco cosa aspetta Crosetto a Bruxelles

Nei prossimi giorni Bruxelles ospiterà una serie di incontri dedicati alla Difesa e alle sfide geopolitiche che minacciano lo spazio transatlantico. Si comincia con la riunione del Gruppo di ...

Cosa sappiamo dell'accordo Nato-Palantir per adottare il sistema americano di AI per le operazioni militari. La Nato sceglie l’IA di Palantir per supportare le proprie operazioni. I dettagli. Ne parlano su altre fonti

Riporta today.it: La Nato si arma con l'intelligenza artificiale - L'Alleanza atlantica ha acquisito il Maven Smart System di Palantir: uno strumento che integra l'Ai e il machine learning in contesti bellici ...

Secondo startmag.it: La Nato si affida all’intelligenza artificiale di Palantir - Sale il titolo Palantir in seguito all'annuncio dell'acquisizione da parte della Nato del suo sistema basato sull'intelligenza artificiale ...

Si apprende da formiche.net: La Nato sceglie l’IA di Palantir per supportare le proprie operazioni. I dettagli - Entro trenta giorni, anche l’Alleanza Atlantica sarà in grado di schierare l’IA generativa a supporto delle proprie operazioni e per migliorare le proprie capacità di Comando e Controllo (C2). A rende ...