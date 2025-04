Busto Arsizio minorenne violentata e picchiata al primo appuntamento da un 21enne conosciuto in rete come proteggersi dagli amici on line

Vanityfair.it - Busto Arsizio, minorenne violentata e picchiata al primo appuntamento da un 21enne conosciuto in rete: come proteggersi dagli «amici» on line Leggi su Vanityfair.it Pare si frequentassero da tempo sui social. All'incontro di persona la violenza. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza. Le urla della giovane vittima sono state sentite da una residente

Busto Arsizio, ragazzina di 14 anni violentata e picchiata da un 21enne conosciuto su Internet: “Online sembrava gentile”

È stata adescata online da un 21enne che l’ha convinta a incontrarsi di persona, poi è stata brutalmente picchiata e violentata in un capannone abbandonato a Busto Arsizio, in provincia di Varese. ...

Busto Arsizio, al primo appuntamento picchia e violenta una 14enne conosciuta sui social: arrestato

Le urla della ragazzina sono state sentite da un abitante della zona. Che ha dato l’allarme e impedito che la violenza sessuale continuasse. È accaduto ieri pomeriggio a Busto Arsizio, in provincia ...

Busto Arsizio, ragazzino massacrato di botte da una baby gang: individuato il picchiatore

BUSTO ARSIZIO – È stato dimesso dall’ospedale il quindicenne, vittima nel tardo pomeriggio di domenica di un violento pestaggio in centro città, dopo essere stato accerchiato da un gruppo di ...

