Post Hummels la Roma preme per Solet Ghisolfi sfida il Napoli

