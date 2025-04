Caso Santanchè legale chiede di annullare il processo Violati diritti difesa

difesa dell’ex membro del cda di Visibilia Editore, Massimo Cipriani, ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre la “nullità del decreto che dispone il giudizio” nel processo per falso in bilancio alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, altre 15 persone e la società Visibilia srl in liquidazione per aver violato i diritti della difesa nella notifica del secondo avviso di conclusione indagini preliminari nell’estate 2024.E’ la richiesta dell’avvocata Antonella Augimeri alla prima udienza del processo davanti ai giudici della seconda sezione penale. La decisione sull’eccezione, già presentata e respinta dalla gup Anna Magelli, verrà presa alla prossima udienza del 13 maggio. Se accolta azzererebbe il processo sui presunti conti truccati che dovrebbe ripartire dall’udienze preliminare, se respinta invece verranno affrontate le questione preliminari sulle parti civili costituite nel processo, i soci di minoranza del gruppo editoriale-pubblicitario capeggiati dal finanziere Giuseppe Zeno. Lapresse.it - Caso Santanchè, legale chiede di annullare il processo: “Violati diritti difesa” Leggi su Lapresse.it Ladell’ex membro del cda di Visibilia Editore, Massimo Cipriani, ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre la “nullità del decreto che dispone il giudizio” nelper falso in bilancio alla ministra del Turismo, Daniela, altre 15 persone e la società Visibilia srl in liquidazione per aver violato idellanella notifica del secondo avviso di conclusione indagini preliminari nell’estate 2024.E’ la richiesta dell’avvocata Antonella Augimeri alla prima udienza deldavanti ai giudici della seconda sezione penale. La decisione sull’eccezione, già presentata e respinta dalla gup Anna Magelli, verrà presa alla prossima udienza del 13 maggio. Se accolta azzererebbe ilsui presunti conti truccati che dovrebbe ripartire dall’udienze preliminare, se respinta invece verranno affrontate le questione preliminari sulle parti civili costituite nel, i soci di minoranza del gruppo editoriale-pubblicitario capeggiati dal finanziere Giuseppe Zeno.

Potrebbe interessarti anche:

Caso Visibilia, Daniela Santanchè cambia un legale: salta l’udienza preliminare sulla truffa all’Inps con la cassa Covid

Milano – I tempi processuali del caso Visibilia potrebbero allungarsi. Nel collegio difensivo di Daniela Santanchè, il ministro del turismo sotto accusa, entra l'avvocato Salvatore Pino, che ...

Caso Santanchè, legale ministra: “Semplice rinvio non tecnica dilatoria”

“È una semplice richiesta di rinvio come si fa in mille processi, magari questo ha una rilevanza mediatica particolare e viene vista così”. Così l’avvocato Salvatore Pino, nuovo legale di Daniela ...

Caso Santanchè, alla Camera la discussione sulla mozione di sfiducia: la ministra è in Aula

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è alla Camera per la discussione generale sulla mozione di sfiducia presentata dal M5S nei suoi confronti. Santanchè indossa un tailleur pantalone-giacca ...

Caso Santanchè, legale chiede di annullare il processo: "Violati diritti difesa". Caso Visibilia, com’è andata la prima udienza del processo alla ministra Daniela Santanché. In Spagna si festeggia l'arrivo di un raro baby tapiro malese. Roma, il luogo dell'agguato al Pigneto: uccisa una coppia di cinesi. Caso Visibilia, Santanchè cambia avvocato e chiede il rinvio dell’udienza. Santanchè fa saltare l'udienza. FdI: se rinviata a giudizio lascerà. Ne parlano su altre fonti