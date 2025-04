Lanotiziagiornale.it - Salvini parla da ministro degli Esteri ma confonde la Serbia e il Kosovo

Se fosse per lui, ilsarebbe ancora un pezzo di, la Crimea legittimamente russa, la geopolitica un reality show da congresso leghista. Matteo, che sulla carta èdelle Infrastrutture, continua a sognare i palazzi della diplomazia e a improvvisarsi statista d’altri tempi. Peccato che nel frattempo il sistema ferroviario italiano arranchi, i treni si fermino per guasti elettrici, e il Pnrr, quello vero, quello che dovrebbe modernizzare le infrastrutture, resti incagliato tra conferenze stampa e proclami vuoti.La geopolitica da bar di unfuori binarioDurante il congresso della Lega a Firenze, il vicepremier ha dichiarato che “una minoranza cristiana sta resistendo e combattendo in”. Non era una svista. Era propaganda. Il genere che ricalca fedelmente le narrazioni di Vladimir Putin e dell’estrema destra europea: l’Occidente brutale, i cristiani perseguitati, le bombe cattive della Nato.