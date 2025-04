‘Real Cops’ su Sky Crime la quotidianità delle forze dell’ordine clip in anteprima

Crime lancia un nuovo imperdibile appuntamento per gli appassionati di true Crime: Real Cops, la docu-serie che vi catapulta nel cuore dell'azione, tra inseguimenti mozzafiato, arresti spettacolari e interventi ad alta tensione.LEGGI ANCHE: Su Sky Crime 'Il metodo Di Bella', il documentario sul medico che sfidò l'establishmentA partire da giovedì 17 aprile, ogni settimana alle 22:55 su Sky Crime e in streaming su NOW, Real Cops racconta la realtà quotidiana degli agenti delle forze dell'ordine, attraverso immagini autentiche riprese da dashcam e bodycam.LEGGI ANCHE: 'SAMAN', il docufilm sulla tragica storia di Saman Abbas e la lotta delle giovani pakistaneDalle metropoli trafficate ai sobborghi più isolati, ogni episodio documenta operazioni ad alto rischio dove sangue freddo, coraggio e prontezza fanno la differenza.

