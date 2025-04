BeHistory competenze ed esperienze per il futuro del turismo culturale a Salerno opportunità di formazione e lavoro per gli over 35

BeHistory: competenze ed esperienze per il futuro del turismo culturale”, presentato ieri mattina presso la sede di Confindustria Salerno. L’evento ha rappresentato un momento di confronto sulle opportunità offerte dal turismo culturale e sul ruolo strategico delle competenze digitali per la valorizzazione del patrimonio del Mezzogiorno.Durante l’incontro è stato presentato il corso gratuito per Tecnico Esperto in Marketing dei Beni Culturali, promosso nell’ambito del progetto BeIntern (www.beintern.it), selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, e realizzato dal Consorzio Osservatorio Appennino Meridionale in partnership con l’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento DISPC, la Fondazione Saccone e Virvelle. Zon.it - “BeHistory: competenze ed esperienze per il futuro del turismo culturale”: a Salerno opportunità di formazione e lavoro per gli over 35 Leggi su Zon.it È stato accolto con grande interesse il progetto “edper ildel”, presentato ieri mattina presso la sede di Confindustria. L’evento ha rappresentato un momento di confronto sulleofferte dale sul ruolo strategico delledigitali per la valorizzazione del patrimonio del Mezzogiorno.Durante l’incontro è stato presentato il corso gratuito per Tecnico Esperto in Marketing dei Beni Culturali, promosso nell’ambito del progetto BeIntern (www.beintern.it), selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, e realizzato dal Consorzio Osservatorio Appennino Meridionale in partnership con l’Università degli Studi di– Dipartimento DISPC, la Fondazione Saccone e Virvelle.

Turismo culturale e nuove competenze digitali: a Salerno opportunità di formazione e lavoro per over 35. Lavorare nel turismo culturale: le potenzialità di BeHistory. Turismo culturale, confronto in sede a Confindustria Salerno. BEHISTORY, OVER 35 NEL TURISMO CULTURALE. AL VIA UN CORSO DI FORMAZIONE –. Pasqua, pasquetta e ponti: pienone di turisti nel salernitano, il 60% proviene dall'estero. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Turismo culturale, confronto in sede a Confindustria Salerno - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Secondo economyup.it: Economia Circolare delle Competenze: condividere valori ed esperienze fra le generazioni - Anche quest’anno i dati demografici Istat ci ricordano che non siamo un Paese per giovani. Quello che non funziona lo sappiamo tutti. Quello che non sappiamo è che ci sono imprese profit e non profit ...