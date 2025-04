Mi perdo il nuovo singolo di Franci tra amore insicurezze e verità emotive

Dal 18 aprile 2025 sarà in rotazione radiofonica, "Mi perdo", il nuovo singolo della giovane cantautrice Franci, disponibile in streaming su tutte le principali piattaforme digitali già dal 28 marzo 2025."Mi perdo" di Franci, il grido dolce e sincero di chi ama senza filtri "Mi perdo" è un brano che parla dritto al cuore, raccontando la complessità di un amore autentico e travolgente. Al centro della canzone, c'è una relazione fatta di alti e bassi, di attimi di gioia pura che si alternano a momenti di confusione e difficoltà.

